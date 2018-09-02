20:23 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" - "Уфа": объявлены составы команд


Стали известны составы "Ахмата" и "Уфы" на матч 6-го тура чемпионата России. 

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Родолфу, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Беким.

Запасные - Городов, Плиев, Мусалов, А. Кадыров, Гащенков, Бацуев, Раванелли, Думбья, Харин, Садаев, Умаев.

"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Засеев, Пауревич, Карп, Сысуев, Игбун.

Запасные - Шелия, Чернов, Пуцко, Круговой, Дивеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Салатич, Бизяк.

"Ахмат" - "Уфа": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.30 (время московское)

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