"Ахмат" - "Уфа": объявлены составы команд

Стали известны составы "Ахмата" и "Уфы" на матч 6-го тура чемпионата России.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Родолфу, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Беким.
Запасные - Городов, Плиев, Мусалов, А. Кадыров, Гащенков, Бацуев, Раванелли, Думбья, Харин, Садаев, Умаев.
"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Засеев, Пауревич, Карп, Сысуев, Игбун.
Запасные - Шелия, Чернов, Пуцко, Круговой, Дивеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Салатич, Бизяк.
"Ахмат" - "Уфа": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.30 (время московское)