"Ахмат" сыграет с "Зета", "Жальгирисом" и "Гонведом" на сборе в Анталье

Стали известны соперники "Ахмата" по контрольным матчам на тренировочном сборе команды в Анталье. Грозненский клуб в своем официальном Твиттере сообщил, что команда проведет три встречи.
4 февраля "Ахмат" сыграет с "Зета", 7-го – против "Жальгириса", а заключительная встреча пройдет 10 февраля против "Гонведа".
На 2 сборе "Ахмат" сыграет 3 контрольных матча. 4.02 - матч с черногорской "Зета". 7.02 состоится контрольная игра с литовской командой "Жальгирис", а в последний день сборов, 10 февраля, грозненский коллектив сыграет с "Гонведом" - четвертой командой чемпионата Венгрии. pic.twitter.com/iSUR2hxtn9– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 31 января 2018 г.