"Ахмат" сыграет с "Зета", "Жальгирисом" и "Гонведом" на сборе в Анталье

Стали известны соперники "Ахмата" по контрольным матчам на тренировочном сборе команды в Анталье. Грозненский клуб в своем официальном Твиттере сообщил, что команда проведет три встречи.

4 февраля "Ахмат" сыграет с "Зета", 7-го – против "Жальгириса", а заключительная встреча пройдет 10 февраля против "Гонведа".