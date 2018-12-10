"Ахмат" разгромил "Арсенал" в молодежном первенстве

"Ахмат" крупно обыграл "Арсенал" в матче 17-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги - 3:0. В составе победителей голами отличились Идрис Умаев, Владимир Хубулов и Чингиз Магомадов.
"Арсенал" остался на 5-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 29 очков, "Ахмат" занимает 11 место, набрав 20 очков.
Молодежные команды
17-й тур
"Ахмат - мол." (Грозный) - "Арсенал Т - мол." (Тула) - 3:0 (1:0)
Голы: Магомадов, 17 - с пенальти (1:0). Умаев И., 49 - с пенальти (2:0). Хубулов, 75 (3:0).
Удаления: Адамов (Ахмат - мол.), 90+6. Аджоев (Арсенал Т - мол.), 90+6.
Судья: Родионов (Чехов).
10 декабря. Грозный. Стадион им. Билимханова.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
Загрузка...