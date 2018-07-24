"Ахмат" представил форму на новый сезон. Фото

"Ахмат" представил домашний и гостевой комплект формы на новый сезон. Домашняя форма выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета, гостевая - в белом с зелеными полосами.

Домашняя форма ФК "Ахмат" выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета.

На правом рукаве футболки расположен герб Чеченской Республики, на левом рукаве находится логотип Российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/GZWBTr3tV6 – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 24 июля 2018 г.

Гостевая форма ФК "Ахмат" выполнена в белом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы зеленого цвета. pic.twitter.com/gcIRLCDAJY – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 24 июля 2018 г.

В первом туре РПЛ "Ахмат" сыграет с "Ростовом" 28 июля.

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