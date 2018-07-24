22:03 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" представил форму на новый сезон. Фото


"Ахмат" представил домашний и гостевой комплект формы на новый сезон. Домашняя форма выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета, гостевая - в белом с зелеными полосами. 

В первом туре РПЛ "Ахмат" сыграет с "Ростовом" 28 июля. 

Ростов - Ахмат

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