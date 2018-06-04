"Ахмат" поздравил Адиева с назначением на пост главного тренера "Анжи"

"Ахмат" поздравил Магомеда Адиева с назначением на пост главного тренера "Анжи". 40-летний специалист, входивший в тренерский штаб грозненской команды в прошедшем сезоне, сегодня возглавил махачкалинский клуб.

– Воспитанник чеченского футбола Магомед Адиев, помогавший Игорю Ледяхову в минувшем сезоне, возглавил "Анжи". Желаем удачи Магомеду Адиеву и "Анжи" в решении поставленных задач, – сообщается на официальной странице "Ахмата" в Твиттере.