23:06 | Футбол — РФПЛ

"Ахмат" поздравил Адиева с назначением на пост главного тренера "Анжи"

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"Ахмат" поздравил Магомеда Адиева с назначением на пост главного тренера "Анжи". 40-летний специалист, входивший в тренерский штаб грозненской команды в прошедшем сезоне, сегодня возглавил махачкалинский клуб.

– Воспитанник чеченского футбола Магомед Адиев, помогавший Игорю Ледяхову в минувшем сезоне, возглавил "Анжи". Желаем удачи Магомеду Адиеву и "Анжи" в решении поставленных задач, – сообщается на официальной странице "Ахмата" в Твиттере.

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Lennon

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