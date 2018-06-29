"Ахмат" подтвердил переход хавбека Думбия

"Ахмат" объявил о переходе хавбека "Андерлехта" Идрисса Думбия, информирует официальный сайт клуба. 20-летний полузащитник будет выступать под восьмым номером.

- Сегодня достигнута договоренность в переговорах с бельгийским "Андерлехтом" по переходу в наш клуб полузащитника Идрисса Думбия, - цитирует президента "Ахмата" Магомеда Даудова клубная пресс-служба. - Двадцатилетний футболист из Кот-д' Ивуара прошел медицинское обследование и подписал личный контракт, который рассчитан на пять лет. Идрисса Думбия играет на позиции опорного полузащитника. Я желаю футболисту удачи, ярких игр и побольше побед с футбольным клубом "Ахмат".

Думбия выступал за "Андерлехт" с 2016 года. За основную команду он провел 5 матчей. Прошлый сезон хавбек провел в аренде в составе "Зюлте-Варегем", принял участие в 34 играх и забил один мяч.

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