"Ахмат" поддерживает расширение РФПЛ. Аргументы гендиректора клуба

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился своим мнением по поводу возможного расширения РФПЛ до 18 команд. Ранее президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что среди руководителей клубов будет проведен опрос о необходимости такого шага.

– Когда есть желающие, почему не расширить? Больше матчей будет. Стадионы построили, надо чтобы они работали, – говорит Айдамиров. – Сейчас три команды ФНЛ заявили о своей готовности вступить в премьер-лигу, "Анжи" останется, если "Амкар" не решит свои проблемы. Если клубы пройдут лицензирование и подтвердят свою готовность, почему бы не пойти на увеличение числа участников?

– Но если и при 16 клубах приходится выходить на поле в декабре, то с 18-ю турнир станет длиннее на четыре тура.

– Станем играть не раз в неделю, а чаще. Ничего страшного. (Арман МКРТЧЯН)