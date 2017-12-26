"Ахмат" поддержал решение об изменении лимита на легионеров с 2020 года

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что клуб поддерживает решение РФС об изменении лимита на легионеров с сезона-2020/21. Лимит будет изменен на схему "8+17" или "7+18" в заявке.

– Любое решение положительно влияет на политику клубов – теперь у команд есть понимание, как двигаться дальше, так что мы довольны, что решение принято, – цитирует ТАСС Айдамирова. – Со следующего сезона новый лимит было ввести невозможно, ведь тут мы говорим об ограниченном количестве иностранцев в заявке, а к этому нужно подготовиться, нужно два – два с половиной года. В клубах есть же иностранцы на долгосрочных контрактах – а их [контракты] нельзя просто разорвать и выгнать футболистов. Теперь можно сделать долгосрочный прогноз, поэтому мы поддерживаем это решение.

Более приемлемый вариант – "8+17" в заявке. Наши игроки будут расти только через развитие конкуренции.