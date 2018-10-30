"Ахмат" поблагодарил врачей "Динамо" за спасение пассажирки

"Ахмат" поблагодарил врачей "Динамо", которые во время перелета рейсом Грозный-Москва оказали медицинскую помощь одной из пассажирок. Женщина потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ.

​Благодаря своевременным и четким действиям медицинской бригады в лице Александра Ярдошвили, Александра Родионова и Михаила Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает.

- "Ахмат" сердечно благодарит "Динамо" в лице врачей А. Э. Ярдошвили, А. В. Родионова и М. И. Малышева за своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи пассажирке авиарейса Грозный-Москва, – говорится в благодарственном письме "Ахмата". - Выражаем искреннюю признательность врачам за высокий профессионализм, оперативность и отзывчивость, проявленные при оказании первой помощи. Желаем работникам медицинского штаба ФК "Динамо" крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в их благородном труде.