"Ахмат" победил "Уфу" и поднялся на шестое место

"Ахмат" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России обыграл "Уфу" (2:1). Голами в составе хозяев отметились Филипе Сампайю и Лео Жаба. У гостей точным ударом со штрафного в концовке встречи отличился Иван Обляков.
Команда Михаила Галактионова с 25 очками поднялась с девятого на шестое место, обойдя "Арсенал", "Урал" и "Уфу".
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Ахмат" (Грозный) - "Уфа" - 2:1 (1:0)
Голы: Филипе Сампайю, 45 (1:0). Лео Жаба, 54 (2:0). Обляков, 87 (2:1).
"Ахмат": Гудиев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю, Уциев, Швец, Исмаэл, Роши (Родолфу, 83), Лео Жаба (Садаев, 90+2), Плиев, Митришев (Бериша, 70).
"Уфа": Беленов, Живоглядов (Табидзе, 46), Никитин (Обляков, 80), Аликин, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев (Фатаи, 72), Йокич, Кротов, Игбун.
Предупреждения: Салатич, 7. Сысуев, 36. Живоглядов, 44. Плиев, 86. Родолфу, 90.
Судьи: ЕСЬКОВ, Болотенков, Мосякин (все Москва).
25 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Трансляция матча "Ахмат" - "Уфа" // Турнирная таблица чемпионата России
Richter-00
Из Бразилии эти двое.
21:10
Почти
Откуда эти двое ?
20:54