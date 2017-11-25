"Ахмат" победил "Уфу" и поднялся на шестое место

"Ахмат" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России обыграл "Уфу" (2:1). Голами в составе хозяев отметились Филипе Сампайю и Лео Жаба. У гостей точным ударом со штрафного в концовке встречи отличился Иван Обляков.

Команда Михаила Галактионова с 25 очками поднялась с девятого на шестое место, обойдя "Арсенал", "Урал" и "Уфу".

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Уфа" - 2:1 (1:0)

Голы: Филипе Сампайю, 45 (1:0). Лео Жаба, 54 (2:0). Обляков, 87 (2:1).

"Ахмат": Гудиев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю, Уциев, Швец, Исмаэл, Роши (Родолфу, 83), Лео Жаба (Садаев, 90+2), Плиев, Митришев (Бериша, 70).

"Уфа": Беленов, Живоглядов (Табидзе, 46), Никитин (Обляков, 80), Аликин, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев (Фатаи, 72), Йокич, Кротов, Игбун.

Предупреждения: Салатич, 7. Сысуев, 36. Живоглядов, 44. Плиев, 86. Родолфу, 90.

Судьи: ЕСЬКОВ, Болотенков, Мосякин (все Москва).

25 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Ахмат" - "Уфа" // Турнирная таблица чемпионата России