"Ахмат" победил "Крылья" в Самаре

"Ахмат" одержал непростую победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в матче 14-го тура чемпионата России. В составе победителей по голу забили Раванелли и Олег Иванов, у хозяев отличился Максим Канунников.

Отметим, что самарский клуб не может обыграть соперника с мая 2016 года.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Крылья Советов" – "Ахмат" (Грозный) – 1:2 (0:0)​

Голы: Раванелли, 64 (0:1). Канунников, 69 (1:1). Иванов, 81 (1:2).

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, Зотов, Канунников, Антон, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 65), Ткачук (Яковлев, 78), Корниленко (Соболев, 72).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Мохаммади, Раванелли (Гащенков, 90+1), Думбья, Исмаэл, Иванов, Митришев (Мбенг, 84).

Предупреждения: Семенов, 9. Анхель, 11. Мохаммади, 59. Плиев, 66. Чичерин, 76. Самарджич, 86. Соболев, 90+2.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Сафьян (Москва), Болховитин (Ленинградская область).

10 ноября. Самара. Стадион "Самара Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам