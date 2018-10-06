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"Ахмат" одержал победу в молодежном первенстве, "Рубин" и "Урал" победителя не выявили

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"Ахмат" обыграл "Анжи" в матче 10-го тура молодежного первенства - 2:0, "Рубин" и "Урал" сыграли вничью -1:1.

Молодежные команды

10-й тур

"Рубин - мол." (Казань) - "Урал - мол." (Екатеринбург) - 1:1 (1:0)

Голы: Шекари, 42 (1:0). Новиков, 68 (1:1).

Удаление: Федорочев (Рубин - мол.), 29.

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

06 октября. Казань. Стадион "Рубин".

"Ахмат - мол." (Грозный) - "Анжи - мол." (Махачкала) - 2:0 (1:0)

Голы: Адамов, 45+1 (1:0). Бацуев, 76 (2:0).

Судья: Бугров (Рыбинск).

06 октября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".

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