"Ахмат" одержал победу в молодежном первенстве, "Рубин" и "Урал" победителя не выявили

"Ахмат" обыграл "Анжи" в матче 10-го тура молодежного первенства - 2:0, "Рубин" и "Урал" сыграли вничью -1:1.
Молодежные команды
10-й тур
"Рубин - мол." (Казань) - "Урал - мол." (Екатеринбург) - 1:1 (1:0)
Голы: Шекари, 42 (1:0). Новиков, 68 (1:1).
Удаление: Федорочев (Рубин - мол.), 29.
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
06 октября. Казань. Стадион "Рубин".
"Ахмат - мол." (Грозный) - "Анжи - мол." (Махачкала) - 2:0 (1:0)
Голы: Адамов, 45+1 (1:0). Бацуев, 76 (2:0).
Судья: Бугров (Рыбинск).
06 октября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".
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