"Ахмат" обыграл "Уфу" в матче 6-го тура чемпионата России (2:1).

Во второй половине встречи дубль за две минуты оформил нападающий Магомед Митришев, забивший на 57-й и 59-й минутах. Гости ответили голом хавбека Кэтэлина Карпа на 82-й минуте матча.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Уфа" - 2:1 (0:0)

Голы: Митришев, 57 (1:0). Митришев, 59 (2:0). Карп, 82 (2:1).

"Ахмат" (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Митришев (Харин, 74), Швец, Родолфу (Думбья, 65), Исмаэл, Бериша, Балай (Садаев, 80).

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Тумасян (Дивеев, 72), Пуцко, Живоглядов, Засеев (Ванек, 61), Карп, Пауревич (Бизяк, 65), Сысуев, Игбун.

Предупреждения: Тумасян, 4. Анхель, 24. Швец, 43. Неделчару, 75. Сухов, 88. Бериша, 90+3.

Судьи: ВАСИЛЬЕВ (Ижевск). Шаламберидзе (Москва), Назаров (Невинномысск).

02 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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