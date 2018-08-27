"Ахмат" объявил о переходе хорвата Нижича и эстонца с российским паспортом Харина

Хорватский защитник Зоран Нижич и эстонский атакующий полузащитник с российским паспортом Евгений Харин перешли в "Ахмат".

28-летний Нижич подписал с грозненцами трехлетний контракт. По итогам прошлогоднего сезона он был признан лучшим игроком "Хайдука", вошел в символическую сборную чемпионата, являлся капитаном команды. Перед чемпионатом мира-2018 провел несколько матчей в составе сборной Хорватии.

23-летний Харин подписал с "Ахматом" четырехлетнее соглашение. За последние два сезона в Эстонии в составе "Левадии" он в 69 матчах забил 37 голов и отдал 21 результативную передачу.

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