16:50 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" объявил о переходе хорвата Нижича и эстонца с российским паспортом Харина


Хорватский защитник Зоран Нижич и эстонский атакующий полузащитник с российским паспортом Евгений Харин перешли в "Ахмат"

28-летний  Нижич подписал с грозненцами трехлетний контракт. По итогам прошлогоднего сезона он был признан лучшим игроком "Хайдука", вошел в символическую сборную чемпионата, являлся капитаном команды. Перед чемпионатом мира-2018 провел несколько матчей в составе сборной Хорватии.

23-летний Харин подписал с "Ахматом" четырехлетнее соглашение. За последние два сезона в Эстонии в составе "Левадии" он в 69 матчах забил 37 голов и отдал 21 результативную передачу. 

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам // Таблица переходов РПЛ

Дополнительная информация

http://fc-akhmat.ru/page/9919

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