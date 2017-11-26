"Ахмат" намерен утвердить Галактионова в должности главного тренера

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что клуб не ведет поиски нового главного тренера команды. Он подчеркнул, что эту должность займет Михаил Галактионов.

33-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Ахмата" после отставки Олега Кононова 31 октября. Под руководством Галактионова команда набрала семь очков. После 18 туров грозненцы занимают шестое место в чемпионате России.

- Мы довольны работой Галактионова, поиск нового тренера не ведем. - цитирует ТАСС Айдамирова. - Надеемся, что Галактионов станет главным тренером команды, команда хорошо его приняла. Хотим, чтобы у нас вместе с ним все получилось.