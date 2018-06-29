"Ахмат" на втором предсезонном сборе сыграет с чемпионом Чехии

Грозненский "Ахмат" встретится с чемпионом Чехии "Викторией Пльзень" на втором предсезонном сборе в Австрии, игра пройдет 6 июля.
Также подопечные Игоря Ледяхова 3 июля сыграют с клубом австрийской западной региональной лиги "Швац", сообщает Твиттер чеченского клуба.
В прошедшем сезоне РФПЛ "Ахмат" занял девятое место.
На вторых подготовительных сборах в Австрии "Ахмат" проведёт два контрольных матча. 30 июня грозненцы сыграют с местной командой "Швац", выступающей в западной региональной лиге чемпионата Австрии. 6 июля спарринг-партнёром "Ахмата" станет чемпион Чехии "Виктория" Пльзень. pic.twitter.com/t2rITzjFL5– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 29, 2018