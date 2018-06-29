"Ахмат" на втором предсезонном сборе сыграет с чемпионом Чехии

На вторых подготовительных сборах в Австрии "Ахмат" проведёт два контрольных матча. 30 июня грозненцы сыграют с местной командой "Швац", выступающей в западной региональной лиге чемпионата Австрии. 6 июля спарринг-партнёром "Ахмата" станет чемпион Чехии "Виктория" Пльзень. pic.twitter.com/t2rITzjFL5