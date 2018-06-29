11:52 | Футбол — РФПЛ

"Ахмат" на втором предсезонном сборе сыграет с чемпионом Чехии


Грозненский "Ахмат" встретится с чемпионом Чехии "Викторией Пльзень" на втором предсезонном сборе в Австрии, игра пройдет 6 июля.

Также подопечные Игоря Ледяхова 3 июля сыграют с клубом австрийской западной региональной лиги "Швац", сообщает Твиттер чеченского клуба.

В прошедшем сезоне РФПЛ "Ахмат" занял девятое место.

Дополнительная информация

https://twitter.com/akhmatgrozny/status/1012617059044167681

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