"Ахмат" может предложить Родолфу место в структуре клуба

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что грозненцы обсудят продление контракта с защитником Родолфу зимой. По его словам, футболисту могут предложить работу в структуре клуба.

- Обсудим все после завершения "осенней" части чемпионата, - цитирует ТАСС Айдарова. - Клуб в нем заинтересован, в том или ином качестве мы планируем его оставить. Возможно, это будет работа в штате клуба.

Родолфу выступает за "Ахмат" с марта 2015 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил два мяча.