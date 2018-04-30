"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью

"Ахмат" и "Урал" не забили голов в матче 28-го тура чемпионата России – 0:0.

В концовке встречи красную карточку получил защитник "шмелей" Михаил Меркулов - после столкновения с ним хавбека грозненцев Раванелли увезли с поля на электромобиле. Обе команды заканчивали игру вдесятером.

Хозяева с 35 очками занимают 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, гости (37) расположились на восьмой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Урал" (Екатеринбург) – 0:0

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Роши (Лео Жаба, 77), Иванов (Раванелли, 70), Швец, Исмаэл, Бериша, Митришев (Мбенг, 59).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Эль-Кабир, Фидлер, Бумаль (Динга, 66), Бикфалви, Димитров (Данцев, 90), Ильин (Портнягин, 83).

Предупреждения: Бумаль, 32. Меркулов, 39.

Удаление: Меркулов, 88.

Судьи: ЕСЬКОВ, Сафьян (оба Москва), Демешко (Химки).

30 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Турнирная таблица и календарь чемпионата России