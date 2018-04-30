18:23 | Футбол — РФПЛ

"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью

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"Ахмат" и "Урал" не забили голов в матче 28-го тура чемпионата России – 0:0.

В концовке встречи красную карточку получил защитник "шмелей" Михаил Меркулов - после столкновения с ним хавбека грозненцев Раванелли увезли с поля на электромобиле. Обе команды заканчивали игру вдесятером.

Хозяева с 35 очками занимают 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, гости (37) расположились на восьмой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Урал" (Екатеринбург) – 0:0

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Роши (Лео Жаба, 77), Иванов (Раванелли, 70), Швец, Исмаэл, Бериша, Митришев (Мбенг, 59).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Эль-Кабир, Фидлер, Бумаль (Динга, 66), Бикфалви, Димитров (Данцев, 90), Ильин (Портнягин, 83).

Предупреждения: Бумаль, 32. Меркулов, 39.

Удаление: Меркулов, 88.

Судьи: ЕСЬКОВ, Сафьян (оба Москва), Демешко (Химки).

30 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Ахмат – Урал

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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bvb1987

что за чемп такой,в каждом матче на 0-0 можно ставить,позорище днищенское

18:42

shpasic

Дядька, а по какой причине Локомотив играет последним в этом туре, когда знает уже все результаты конкурентов?

18:41

Дядька

Алё! Где комментарий?

18:32

Дядька

Меня интересует матч следующего тура Анжи - Ахмат. По какой причине он вынесен на понедельник и идет последним в туре? Когда все матчи уже будут сыграны? Это наводит на определенные мысли...

18:29

maks55555

Суперчемпионат. Опять 0:0!!!

18:29

Thomas_Boy_

"Ахмат" - Сила!

18:25

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