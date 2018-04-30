"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью

"Ахмат" и "Урал" не забили голов в матче 28-го тура чемпионата России – 0:0.
В концовке встречи красную карточку получил защитник "шмелей" Михаил Меркулов - после столкновения с ним хавбека грозненцев Раванелли увезли с поля на электромобиле. Обе команды заканчивали игру вдесятером.
Хозяева с 35 очками занимают 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, гости (37) расположились на восьмой строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Урал" (Екатеринбург) – 0:0
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Роши (Лео Жаба, 77), Иванов (Раванелли, 70), Швец, Исмаэл, Бериша, Митришев (Мбенг, 59).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Эль-Кабир, Фидлер, Бумаль (Динга, 66), Бикфалви, Димитров (Данцев, 90), Ильин (Портнягин, 83).
Предупреждения: Бумаль, 32. Меркулов, 39.
Удаление: Меркулов, 88.
Судьи: ЕСЬКОВ, Сафьян (оба Москва), Демешко (Химки).
30 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
bvb1987
что за чемп такой,в каждом матче на 0-0 можно ставить,позорище днищенское
18:42
shpasic
Дядька, а по какой причине Локомотив играет последним в этом туре, когда знает уже все результаты конкурентов?
18:41
Дядька
Алё! Где комментарий?
18:32
Дядька
Меня интересует матч следующего тура Анжи - Ахмат. По какой причине он вынесен на понедельник и идет последним в туре? Когда все матчи уже будут сыграны? Это наводит на определенные мысли...
18:29
maks55555
Суперчемпионат. Опять 0:0!!!
18:29
Thomas_Boy_
"Ахмат" - Сила!
18:25