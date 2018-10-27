"Ахмат" и "Динамо" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Ахмат" и "Динамо" в матче 12-го тура молодежного первенства премьер-лиги победителя не выявили - 2:2.
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12-й тур
"Ахмат" (Грозный) - "Динамо" (Москва) - 2:2 (1:1)
Голы: Панин, 24 (0:1). Бацуев, 45+3 (1:1). Калачев, 89 (1:2). Кармаев, 90+5 (2:2).
Удаление: Сангаре (Динамо - мол.), 45.
Судья: Матвеев (Троицк).
27 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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