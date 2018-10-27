"Ахмат" и "Динамо" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Ахмат" и "Динамо" в матче 12-го тура молодежного первенства премьер-лиги победителя не выявили - 2:2.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

12-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Динамо" (Москва) - 2:2 (1:1)

Голы: Панин, 24 (0:1). Бацуев, 45+3 (1:1). Калачев, 89 (1:2). Кармаев, 90+5 (2:2).

Удаление: Сангаре (Динамо - мол.), 45.

Судья: Матвеев (Троицк).

27 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.