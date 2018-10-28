"Ахмат" и "Динамо" сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ (0:0). Грозненский клуб набрал 16 очков и расположился на 9-м месте в турнирной таблице, бело-голубые с 14 баллами занимают 11-ю строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Ахмат" (Грозный) - "Динамо" (Москва) - 0:0
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Гащенков, Исмаэл, Иванов, Думбья (Балай, 82), Мбенг (Митришев, 64).
"Динамо" (Москва): Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Тетте, Соу, Панченко (Луценко, 69), Жоаузинью (Грулев, 90+1), Черных.
Предупреждения: Мохаммади, 17. Евгеньев, 40. Морозов, 58. Гащенков, 70.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).
28 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
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