"Ахмат" готов рассмотреть предложения по покупке Швеца

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что грозненцы готовы рассмотреть предложения по полузащитнику Антону Швецу. 24-летний хавбек перешел в команду летом 2017 года из "Вильярреала". В 14 матчах чемпионата России он забил два гола.

- Не боимся возможного ухода из команды Швеца, мы рады, что у нас есть игрок национальной сборной, - цитирует ТАСС Айдамирова. - Если будут предложения, то мы их рассмотрим. Сейчас он игрок клуба, и у него действующий контракт, расстаться с ним мы пока не готовы. Но если вдруг будут предложения, то мы их разберем вместе с Антоном.