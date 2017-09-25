"Ахмат" - фаворит матча с "Рубином" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Рубином". Встреча в Грозном начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ахмат" - "Рубин"

Прогноз Winline – П1 2.28 – Н 3.04 – П2 3.20

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ахмат" - "Рубин".

Прямая трансляция матча "Ахмат" - "Рубин" – в понедельник, 25 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ахмат": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади - Роши, Швец, Исмаэл, Лео Жаба - Садаев, Митришев.

"Рубин": Рыжиков - Сесар Навас, Сигурдссон, Кудряшов - Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Набиуллин - Гекдениз, Канунников.

ПОТЕРИ: Балай, Гиголаев (оба - травма), Иванов (под вопросом) - Гранат (дисквалификация), Камболов, Кузьмин (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Беспроигрышная серия грозненского клуба в домашних матчах с "Рубином" насчитывает 5 матчей. Трижды команды сыграли вничью и два раза победили хозяева поля.

Два последних матча "Ахмата" в премьер-лиге завершились вничью.

Последняя победа "Рубина" над "Ахматом" (тогда – "Тереком") датирована мартом 2015 года. После этого казанцы проиграли четыре матча подряд.

"Рубин" не слишком удачно играет на выезде. В четырех матчах команда Курбана Бердыева одержала всего одну победу.

ПРОГНОЗ

Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:

0:1 Команда Бердыева строится и прибавляет от матча к матчу. Налаживаются связи, растет взаимопонимание игроков. "Ахмат" играет дома агрессивно, но бердыевская дисциплина поможет "Рубину" увезти победу.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

1:1 Три матча чемпионата подряд Бердыев точно не проиграет. Но и "Ахмат" в родных стенах не уступит "Рубину".​