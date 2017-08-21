"Ахмат" - фаворит матча с "Арсеналом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 7-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Арсеналом". Встреча в Грозном начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ахмат" - "Арсенал"

Прогноз Winline – П1 1,60 – Н 3,54– П2 5,85

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ахмат" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Ахмат" - "Арсенал" – в понедельник, 21 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ахмат": Городов - Семенов, Анхель, Филиппе Сампайо - Плиев, Швец, Иванов, Исмаэль, Мохаммади - Лео Жаба, Митришев.

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Сунзу, Александров - Бурчану - Ткачев, Чаушич, Максимов, Шевченко - Джорджевич.

ПОТЕРИ: Балай, Мбенг (оба - травма), Уциев (дисквалификация), Роши (под вопросом) - Берхамов, Григалава (оба - травма), Расич (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Грозненцы выиграли все три домашних матча у "Арсенала" с общим счетом 8:1.

В последних трех матчах "Ахмат" потерпел три поражения и пропустил 10 голов.

История противостояния тульского клуба с "Ахматом" насчитывает 6 матчей, при этом "Арсенал" смог добыть лишь одну победу над грозненцами.

"Арсенал" проиграл все три выездных матча в текущем сезоне.

ПРОГНОЗ

Сергей АНДРЕЕВ бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша":

2:0 Туляки при Божовиче точно преобразились, могут сопротивляться. На их игру теперь приятно посмотреть. Но в Грозном они проиграют. "Ахмат" просто сильнее, мастерства побольше. Отмечу Лео Жаба.

Виталий АЙРАПЕТОВ корреспондент "СЭ":

3:0 Злой "Ахмат" страшен в родных стенах. Тулякам, похоже, не поздоровится.