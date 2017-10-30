"Ахмат" - фаворит матча с "Анжи" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Анжи". Встреча в Грозном начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ахмат" - "Анжи"

Прогноз Winline – П1 1.60 – Н 3.67 – П2 5.44

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ахмат" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Ахмат" - "Анжи" – в понедельник, 30 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ахмат": Городов - Уциев, Родолфу, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю - Митришев, Исмаэл, Швец, Лео Жаба - Садаев.

"Анжи": Лория - Брызгалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов - Афонин, Тетрашвили - Данченко, Маркелов, Яковлев - Прудников.

ПОТЕРИ: Гиголаев, Иванов, Мохаммади (все - травма), Балай (под вопросом) - Мусалов, Хадарцев (оба - травма), Липартия, Хубулов (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* В предыдущих турах "Ахмат" потерпел три поражения подряд. Грозненцы уступили "Тосно", "Спартаку" и "Уралу".

* На протяжении двух матчей грозненцы не могут распечатать ворота "Анжи".

* "Анжи" показывает худший результат в выездных матчах в нынешнем сезоне. В шести гостевых играх махачкалинцы набрали всего два очка.

* В шести матчах против "Ахмата" на выезде махачкалинцы одержали всего одну победу. Произошло это в последнем противостоянии команд в апреле нынешнего года.

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

2:0 У хозяев футболисты помастеровитей. "Ахмат" – настоящая домашняя команда, поэтому за нее сыграет фактор своего поля.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент "СЭ":

2:0 Полностью согласен с Гришиным. Даже в нынешнем состоянии "Ахмат" не проиграет дома аутсайдеру турнира.