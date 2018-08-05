"Ахмат" - "Енисей": котировки букмекеров

В воскресенье, 5 августа, в Грозном пройдет матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ахматом" и "Енисеем". Игру принимает стадион "Ахмат Арена". Начало встречи – 21.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Ахмата" на успех с коэффициентом 1,79, а "Енисея" – 5,37. Ничья оценивается с коэффициентом 3,45.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Ахмат" - "Енисей": РПЛ, 2-й тур, 5 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)