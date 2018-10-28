15:31 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" - "Динамо": стали известны стартовые составы

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"Ахмат" и "Динамо" объявили составы на матч 12-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут вратарь грозненского клуба Евгений Городов и защитник бело-голубых Константин Рауш.

Состав "Ахмата": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Кешмази, Ромеро, Иванов, Гащенков, Силва, Думбия, Аблае.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Балай.

Состав "Динамо": Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозинью, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко.

Запасные: Лещук, Соснин, Темников, Терехов, Грулев, Москвичев, Луценко.

Ахмат - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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