Прогноз "Фонбет": ЦСКА нанесет первое домашнее поражение "Ахмату"

23 ноября "Ахмат" на своем поле сыграет с ЦСКА в матче 16-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что победит ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.15, на победу "Ахмата" – с коэффициентом 3.70, на ничью – с коэффициентом 3.10. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 94% выбрали ЦСКА, 3% – "Ахмат", 3% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению букмекеров "Фонбет", команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.53, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.50. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что команды проведут результативный матч. На тотал больше 2,5 сделали ставку 53% игроков, на тотал меньше 2,5 – 47%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу ЦСКА, ее предпочли 73% клиентов "Фонбет". 16% игроков поставили на то, что "армейцы" не проиграют, 6% – на победу ЦСКА с нулевой форой. 4% клиентов "Фонбет" сделали ставку на гол "армейцев", 1% – на ничью.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 258 000 рублей на победу ЦСКА. В среднем на матч "Ахмата" и ЦСКА ставят 600 рублей.

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