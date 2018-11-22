"Ахмат" – ЦСКА: Фернандес восстановился от травмы, Дзагоев и Сигурдссон не сыграют

ЦСКА вылетел в Грозный на матч 15-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщает Твиттер "армейцев". Футболисты московского клуба Арнор Сигурдссон, Алан Дзагоев и Виталий Жиронкин пропускают игру из-за травмы. Защитник московского клуба Мариу Фернандес восстановился от травмы и может сыграть в предстоящей встрече.
В текущем сезоне ЦСКА после 14 туров занимает пятое место в чемпионате России с 23 очками.
Летим в Грозный! С Марио, но без Дзаги, Арнора и Жиронкина– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 ноября 2018 г.
Полный список вылетевших на #АхматЦСКА скоро на сайте pic.twitter.com/8VE8Ww4SmT
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