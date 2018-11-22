15:19 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" – ЦСКА: Фернандес восстановился от травмы, Дзагоев и Сигурдссон не сыграют

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ЦСКА вылетел в Грозный на матч 15-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщает Твиттер "армейцев". Футболисты московского клуба Арнор Сигурдссон, Алан Дзагоев и Виталий Жиронкин пропускают игру из-за травмы. Защитник московского клуба Мариу Фернандес восстановился от травмы и может сыграть в предстоящей встрече.

В текущем сезоне ЦСКА после 14 туров занимает пятое место в чемпионате России с 23 очками.

 

Ахмат - ЦСКА

 

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