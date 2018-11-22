"Ахмат" – ЦСКА: Фернандес восстановился от травмы, Ахметов, Дзагоев и Сигурдссон не сыграют

ЦСКА вылетел в Грозный на матч 15-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщает Твиттер армейцев.

Футболисты московского клуба Арнор Сигурдссон, Алан Дзагоев, Ильзат Ахметов, Виктор Васин и Виталий Жиронкин пропустят игру из-за травм. Защитник московского клуба Мариу Фернандес восстановился после повреждения и был включен в состав.

В текущем сезоне ЦСКА после 14 туров занимает пятое место в чемпионате России с 23 очками.