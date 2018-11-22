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"Ахмат" – ЦСКА: Фернандес восстановился от травмы, Ахметов, Дзагоев и Сигурдссон не сыграют

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ЦСКА вылетел в Грозный на матч 15-го тура чемпионата России против "Ахмата", сообщает Твиттер армейцев. 

Футболисты московского клуба Арнор Сигурдссон, Алан ДзагоевИльзат Ахметов, Виктор Васин и Виталий Жиронкин пропустят игру из-за травм. Защитник московского клуба Мариу Фернандес восстановился после повреждения и был включен в состав.

В текущем сезоне ЦСКА после 14 туров занимает пятое место в чемпионате России с 23 очками.

 

Ахмат - ЦСКА

 

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