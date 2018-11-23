"Ахмат" - ЦСКА: котировки букмекеров

В пятницу, 23 ноября, в Грозном пройдет матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ахматом" и ЦСКА. Игру принимает стадион "Ахмат Арена". Начало встречи – 18.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Ахмата" на успех с коэффициентом 3,73, а ЦСКА – 2,15. Ничья оценивается с коэффициентом 3,06.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Ахмат" - ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, 23 ноября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)