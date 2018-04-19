"Ахмат" будет тренироваться на запасном поле "Спартака"

"Ахмат" будет три дня готовиться к матчу 27-го тура РФПЛ со "Спартаком" на запасном поле "Открытия Арены". Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

– После игры с "Локомотивом" наша команда осталась в Москве, и здесь будет готовиться к матчу со "Спартаком", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы. – Сегодня были восстановительные мероприятия в отеле. Затем три дня будем тренироваться на запасном поле в Тушине, на котором ранее занимались сборные Аргентины и Бразилии. Такое решение было принято тренерским штабом, чтобы оставалось больше времени на подготовку к игре.

Напомним, 18 апреля "Анжи" в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0).

"Спартак" в турнирной таблице РФПЛ занимает второе место, имея в активе 50 очков. "Ахмат" расположился на десятой строчке, набрав 31 очко. Лидер зачета – "Локомотив" (56).

Матч "Спартак" – "Ахмат" состоится 23 апреля, начало – в 19.30 по московскому времени.

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