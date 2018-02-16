12:19 | Футбол — РФПЛ

"Ахмат" арендовал голкипера из ПФЛ


"Ахмат" подписал контракт в 21-летним вратарем Александром Шепляковым, информирует пресс-служба клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа. В текущем сезоне голкипер провел за команду ЦРФСО (Смоленск) в ПФЛ 14 матчей.

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