"Ахмат" арендовал голкипера из ПФЛ

"Ахмат" подписал контракт в 21-летним вратарем Александром Шепляковым, информирует пресс-служба клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа. В текущем сезоне голкипер провел за команду ЦРФСО (Смоленск) в ПФЛ 14 матчей.

"Ахмат" подписал контракт в вратарем Александром Шепляковым. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.



Александру Шеплякову 21 год. В текущем сезоне провел за команду ЦРФСО (Смоленск) 14 матчей. Рост вратаря 2 метра, вес 90 кг. pic.twitter.com/I7TkDD1kxT – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 16 февраля 2018 г.