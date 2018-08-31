Агустин Рохель: "Не могли с отцом перестать делать фото на "Самара Арене"

Новичок "Крыльев Советов" Агустин Рохель в интервью клубной пресс-служба отметил, что поражен "Самара Ареной". О трансфере 20-летнего уругвайского защитника было объявлено накануне.

- Я изучил историю "Крыльев", посмотрел информацию о городе. Конечно, знаю, что тут может быть холодно. Но это точно не то, что могло меня остановить, - цитирует слова Рохеля пресс-служба "Крыльев". - Переезд в Самару – отличная возможность продолжить развитие своей карьеры.

Здесь созданы все условия для такого молодого футболиста, как я. Инфраструктура, отношение и любовь к футболу. Новый стадион "Крыльев" я запомнил еще по матчу Россия – Уругвай. Он впечатляюще выглядит даже телевизору. Но когда мы с отцом оказались внутри стадиона на игре "Крыльев" с "Локомотивом", то просто не могли перестать делать фотографии и насмотреться по сторонам. Он такой большой и красивый, а сколько было болельщиков.

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