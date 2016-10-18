13:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Агроком" направил в "Ростов" документы о прекращении сотрудничества

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Компания "Группа Агроком" направила в "Ростов" документы о прекращении сотрудничества. Контракт между компанией и клубом предусматривает возможности расторжения в случае невыполнения обязательств.

В компании отметили, что совет директоров не обсуждал возможность подачи в суд на "Ростов".

- Мы приняли непростое, но абсолютно обоснованное решение, - приводит ТАСС слова генерального директора компании Сергея Сапотницкого. - На протяжении длительного времени мы наблюдали за тем, что происходит в клубе, помогали ему и с позиций спонсора, и как партнер, который мог найти выход из, казалось бы, неразрешимых ситуаций.

Но последние события показывают, что, несмотря на все предпринимаемые действия, проблемы в клубе усугубляются; в первую очередь это касается финансовой дисциплины. Мы, как компания, в которой работает около 20 тысяч человек, не можем и не хотим разделять ответственность за то, что там происходит.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3713199

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КОММЕНТАРИИ (9)
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wazo35

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14:56

Pol Pot

в грузию

14:29

Pol Pot

так и не понял, кто там в области понятия толкует. Отжать у ваньки бизнес и пендаля на историческую родину

14:27

Вопреки

Наивные... действительно думаете, что глава региона способен бодаться с инвестором ? Да ему плевать на "Ростов", поскольку даже рта не открывает по поводу того беспредела, что творят против команды столичные решалы. Болельщики только вот начали хоть какие-то телодвижения, составляя петиции Президенту России, но ведь без поддержки местных властей, кто на них будет реагировать ? А Министр и глава РФС в рот воды набрал, как будто ничего не происходит... "Ростов" ведь не "Спартак", ЦСКА или "Зенит" - за него заступиться некому и некому заставить господина, только на словах борющегося за честный футбол (и то, лишь в пользу столичных клубов), выполнять честно свою работу.

14:24

Sasha Rostovskiy

Этого цыганченка Саввиди давно надо наказать как следует!Ро роже сначала дать а потом бизнес отнять!Все прост0

14:20

Владимир 3107

Надо через налоги сдёрнуть с Саввиди "моральный" ущерб "Ростову"!

14:16

Владимир 3107

Решение о прекращении спонсирования "Ростова" большая ошибка Саввиди. "Ростов" сейчас очень популярен не только в Ростовской области, но и по всей России. Таким образом, конфликтуя с "Ростовом" Саввиди наживает себе врагов по всей стране. Прекращая спонсирование "Ростова", Саввиди создаёт дополнительные проблемы хозяину "Ростова" - администрации Ростовской области, соответственно руководство области тоже станет враждебно относиться к Саввиди и его бизнесу.

14:14

Вопреки

Проснулись, писаки... Друг у друга слюни перехватывают - свежей больше грязи нет на "Ростов", так нужно поднять месячной давности ? За что убогие хлебушек хавают, а главред ? Когда уже о футболе и его спортивной составляющей писать будете, а не в дерьме ковыряться ?

14:09

ОРЕЛ 76

Теперь надо, чтобы губернатор Ростовской области направил в Агроком письмо, что прекращает предоставлять преференции и т.д.

13:50

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