"Агроком" направил в "Ростов" документы о прекращении сотрудничества

Компания "Группа Агроком" направила в "Ростов" документы о прекращении сотрудничества. Контракт между компанией и клубом предусматривает возможности расторжения в случае невыполнения обязательств.

В компании отметили, что совет директоров не обсуждал возможность подачи в суд на "Ростов".

- Мы приняли непростое, но абсолютно обоснованное решение, - приводит ТАСС слова генерального директора компании Сергея Сапотницкого. - На протяжении длительного времени мы наблюдали за тем, что происходит в клубе, помогали ему и с позиций спонсора, и как партнер, который мог найти выход из, казалось бы, неразрешимых ситуаций.

Но последние события показывают, что, несмотря на все предпринимаемые действия, проблемы в клубе усугубляются; в первую очередь это касается финансовой дисциплины. Мы, как компания, в которой работает около 20 тысяч человек, не можем и не хотим разделять ответственность за то, что там происходит.