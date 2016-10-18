"Агроком" направил в "Ростов" документы о прекращении сотрудничества

Компания "Группа Агроком" направила в "Ростов" документы о прекращении сотрудничества. Контракт между компанией и клубом предусматривает возможности расторжения в случае невыполнения обязательств.
В компании отметили, что совет директоров не обсуждал возможность подачи в суд на "Ростов".
- Мы приняли непростое, но абсолютно обоснованное решение, - приводит ТАСС слова генерального директора компании Сергея Сапотницкого. - На протяжении длительного времени мы наблюдали за тем, что происходит в клубе, помогали ему и с позиций спонсора, и как партнер, который мог найти выход из, казалось бы, неразрешимых ситуаций.
Но последние события показывают, что, несмотря на все предпринимаемые действия, проблемы в клубе усугубляются; в первую очередь это касается финансовой дисциплины. Мы, как компания, в которой работает около 20 тысяч человек, не можем и не хотим разделять ответственность за то, что там происходит.
wazo35
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14:56
Pol Pot
в грузию
14:29
Pol Pot
так и не понял, кто там в области понятия толкует. Отжать у ваньки бизнес и пендаля на историческую родину
14:27
Вопреки
Наивные... действительно думаете, что глава региона способен бодаться с инвестором ? Да ему плевать на "Ростов", поскольку даже рта не открывает по поводу того беспредела, что творят против команды столичные решалы. Болельщики только вот начали хоть какие-то телодвижения, составляя петиции Президенту России, но ведь без поддержки местных властей, кто на них будет реагировать ? А Министр и глава РФС в рот воды набрал, как будто ничего не происходит... "Ростов" ведь не "Спартак", ЦСКА или "Зенит" - за него заступиться некому и некому заставить господина, только на словах борющегося за честный футбол (и то, лишь в пользу столичных клубов), выполнять честно свою работу.
14:24
Sasha Rostovskiy
Этого цыганченка Саввиди давно надо наказать как следует!Ро роже сначала дать а потом бизнес отнять!Все прост0
14:20
Владимир 3107
Надо через налоги сдёрнуть с Саввиди "моральный" ущерб "Ростову"!
14:16
Владимир 3107
Решение о прекращении спонсирования "Ростова" большая ошибка Саввиди. "Ростов" сейчас очень популярен не только в Ростовской области, но и по всей России. Таким образом, конфликтуя с "Ростовом" Саввиди наживает себе врагов по всей стране. Прекращая спонсирование "Ростова", Саввиди создаёт дополнительные проблемы хозяину "Ростова" - администрации Ростовской области, соответственно руководство области тоже станет враждебно относиться к Саввиди и его бизнесу.
14:14
Вопреки
Проснулись, писаки... Друг у друга слюни перехватывают - свежей больше грязи нет на "Ростов", так нужно поднять месячной давности ? За что убогие хлебушек хавают, а главред ? Когда уже о футболе и его спортивной составляющей писать будете, а не в дерьме ковыряться ?
14:09
ОРЕЛ 76
Теперь надо, чтобы губернатор Ростовской области направил в Агроком письмо, что прекращает предоставлять преференции и т.д.
13:50