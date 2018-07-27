Агентство: "Саматта в ЦСКА? Все может быть"

В агентстве Sportback, которое ведет дела нападающего "Генка" Мбваны Саматты, ограничились котором комментарием об интересе ЦСКА к африканцу.

– Саматта может оказаться в ЦСКА? Всегда все может быть. Но не хотелось обсуждать слухи, – сказали в агентстве.

По информации портала The citizen, 26-летний Саматта может обойтись армейцам в 4 миллиона евро и рассматривается ими как замена Витинью, который близок к уходу во "Фламенго".

В минувшем сезоне форвард сборной Танзании провел 30 матчей в чемпионате Бельгии, забив 7 голов. (Игорь НОВИКОВ)