Агент Зинченко: "Предложение "Зенита" по Александру было во много раз больше, чем у "Манчестер Сити"

Алан Прудников, агент футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко подтвердил, что до его перехода из "Уфы" у футболиста было предложение от "Зенита".

- "Зенит" предлагал большие деньги "Уфе". Я знаю, что Шамиль Газизов лоббировал, чтобы вы перешли в "Зенит". Это правда?

- Нет, уговоров не было. Это был просто один из вариантов. Думаю, у Шамиля на тот момент лежало много предложений. "Зенит" - это топ-клуб. Его предложение было во много раз больше, чем у "Манчестер Сити", сказал агент в интервью каналу "КраСава" в Youtube.

В текущем сезоне 22-летний украинец провел 11 матчей за "Сити" и забил один мяч при двух голевых передачах.

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