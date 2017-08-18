Агент: "Жуан Жезус останется в "Роме"

Роберто Календа, представитель защитника "Ромы" Жуана Жезуса, в беседе с корреспондентом "СЭ" опроверг информацию об интересе "Спартака" к своему клиенту. Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что красно-белые могут приобрести бразильца в случае срыва трансфера защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая.

– Неправда, что Жуан Жезус может перейти в "Спартак", – сказал Календа. – Мы не получали предложений от российских клубов. "Рома" не собирается продавать его, потому что это один из лучших футболистов команды. Жуан точно останется в Риме. (Гоша ЧЕРНОВ)