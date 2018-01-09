Агент: "Зенит" не предпринимал никаких шагов для продления контракта с Кришито"

Агент капитана "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико рассказал "СЭ", что петербургский клуб пока не сделал никаких шагов для переподписания контракта с итальянским защитником. Соглашение между игроком обороны и сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2018 года.
Ранее главный тренер питерцев Роберто Манчини поставил под сомнение возможность ухода Кришито из команды в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, интерес к 31-летнему футболисту проявляют "Интер", "Наполи", а также клубы из Турции.
- У меня нет никаких новостей на этот счет - сказал Д'Амико. - Никаких шагов для продления контракта "Зенит" пока не предпринимал. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Напомним, Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.
Семь ветров
А куда питерским спешить, Кришито не великий защитник, никому интереснее Дженоа не нужен, а деньги газовые получать любит и с удовольствием примет предложение фурсенки по окончанию чемпионата. Любое предложение. Такой халявы ему больше нигде не сыскать.
20:08 9 января
К.Б.Ын
Имхо, Дженоа посолидней Зинаиды)
17:42 9 января
serzheo
Кришито на пенсию в Зените уйдет, и правильно сделает. В Барселону его не зовут, а Бешикташ не самый лучший выбор, по сравнению с Зенитом.
17:39 9 января
novic
Жирков лучше.
17:39 9 января
Тропическая гемангиома Мовсисяна
играть в Дженоа - мечта любого футболиста)))
17:38 9 января
Ю.Ю.
Джин_SM(v3) ______________ В кондуит!
17:33 9 января
Джин_SM(v3)
Беги Криш, беги!
17:07 9 января
баламошка
Это начало конца. Бомжи без Кришито - деньги на ветер. Бабушки могут спать спокойно.
16:56 9 января