Агент: "Зенит" не предпринимал никаких шагов для продления контракта с Кришито"

Агент капитана "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико рассказал "СЭ", что петербургский клуб пока не сделал никаких шагов для переподписания контракта с итальянским защитником. Соглашение между игроком обороны и сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2018 года.

Ранее главный тренер питерцев Роберто Манчини поставил под сомнение возможность ухода Кришито из команды в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, интерес к 31-летнему футболисту проявляют "Интер", "Наполи", а также клубы из Турции.

- У меня нет никаких новостей на этот счет - сказал Д'Амико. - Никаких шагов для продления контракта "Зенит" пока не предпринимал. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.