Агент: "Зенит" интересовался Дугласом, но "Гамбург" просил 25 миллионов евро"

Федерико Пенья, представитель защитника "Гамбурга" Дугласа Сантоса, рассказал "СЭ" о том, почему "Зенит" отказался от идеи приобрести 24-летнего бразильского игрока.

– "Зенит" действительно проявлял интерес к Дугласу Сантосу, но проблема была в том, что "Гамбург" просил за игрока 25 миллионов евро. И "Зенит" отказался, – уточнил Пенья.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что "Зенит" предложил немецкому клубу, выступающему во второй бундеслиге, 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Дуглас провел 2 матча за "Гамбург" и отметился одним результативным пасом. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года. (Игорь НОВИКОВ)