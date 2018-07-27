Агент: "Зенит"? Бадель ведет переговоры с "Лацио", есть интерес "Спортинга"

Хорватский агент Младен Клишкиниц рассказал "СЭ" о том, что полузащитник сборной Хорватии может оказаться в "Лацио" или "Спортинге".

- Пока что он не подписал контракт с "Лацио", но ведет переговоры с этим клубом, - отметил Клишкиниц. - Но также есть предметный интерес от "Спортинга". Посмотрим, что будет дальше. "Зенит"? Сложно сказать, все зависит от клубов и самого Милана.

Ранее сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что 29-летний Бадель согласовал 4-летний контракт с "Лацио". В минувшем сезоне Милан выступал за "Фиорентину", но с 30 июня является свободным агентом. (Игорь НОВИКОВ)

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь