Агент: "Зе Луиш, скорее всего, останется в "Спартаке"

Мануэль Пирес, представитель нападающего "Спартака" Зе Луиша, рассказал, что его клиент вряд ли покинет московский клуб в зимнее трансферное окно. В среду российские СМИ распространили информацию о том, что "Ньюкасл" планирует приобрести 27-летнего форварда до закрытия трансферного окна за 20 миллионов евро. Эта сумма соответствует размеру отступных футболиста, внесённых в контракт африканца с красно-белыми.
При этом, по информации "СЭ", на данный момент официальных запросов в "Спартак" по поводу Зе Луиша не поступало. Напомним, что трансферное окно в Англии закрывается 1 февраля в 02:00 по московскому времени.
– Предложение "Ньюкасла"? Не хочется это комментировать, лучше обратитесь к "Спартаку", – сказал Пирес. – Интерес к Зе есть у многих команд. Но я думаю, что он не покинет московскую команду этой зимой.
В этом сезоне Зе Луиш провел 10 матчей в чемпионате России, забил два мяча и отдал пять голевых передач. (Павел ГУРЕВИЧ)
karlikf1
Бу-га-га! 14:28. Почему не нужен, может быть и нужен. Мне напр. нужна бутылка водки - да, нужна, конечно, всегда. Она мне нужна за 10 тысяч - нет, нафиг надо! Пойду в магазин, куплю значительно дешевле, очень хорошую водку в пределах пятихатки. Также и этот негр - слишком он дорогой по соотношению цена/уровень игры.
15:43
karlikf1
Да конечно остаётся. Кто, где ему ещё будут платить миллионы - никто и нигде. Такого "добра" на Западе у самих навалом, готовых и умеющих играть не хуже, за меньшие деньги.
15:40
Бу-га-га!
Вроде и "бежит хорошо"©, а и на... не нужен никому.)))
14:28
Logva
АГЕНТ: "ЗЕ ЛУИШ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОСТАНЕТСЯ В "СВИНАРНИКЕ" НАВСЕГДА!!!
14:23
tarkys
Зе нужен, второго такого найти трудно будет, или дорого
14:23
super_bear
Зе ищет варики как свалить из 0-7
14:07