Агент: "Зе Луиш, скорее всего, останется в "Спартаке"

Мануэль Пирес, представитель нападающего "Спартака" Зе Луиша, рассказал, что его клиент вряд ли покинет московский клуб в зимнее трансферное окно. В среду российские СМИ распространили информацию о том, что "Ньюкасл" планирует приобрести 27-летнего форварда до закрытия трансферного окна за 20 миллионов евро. Эта сумма соответствует размеру отступных футболиста, внесённых в контракт африканца с красно-белыми.

При этом, по информации "СЭ", на данный момент официальных запросов в "Спартак" по поводу Зе Луиша не поступало. Напомним, что трансферное окно в Англии закрывается 1 февраля в 02:00 по московскому времени.

– Предложение "Ньюкасла"? Не хочется это комментировать, лучше обратитесь к "Спартаку", – сказал Пирес. – Интерес к Зе есть у многих команд. Но я думаю, что он не покинет московскую команду этой зимой.

В этом сезоне Зе Луиш провел 10 матчей в чемпионате России, забил два мяча и отдал пять голевых передач. (Павел ГУРЕВИЧ)

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