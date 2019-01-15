Агент защитника "Зенита" Нету прокомментировал интерес "Спортинга"

Бруну Карвалью, агент защитника "Зенита" Луиша Нету, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что летом 30-летний игрок может бесплатно перейти в "Спортинг". Сегодня издание A Bola сообщило, что лиссабонский клуб уже контактировал с футболистом, у которого через полгода заканчивается договор с питерцами. Во вторник игрок в составе сине-бело-голубых отправился на сбор в Катар.

– В последнее время ходит очень много разговоров вокруг Нету, – говорит Карвалью. – Каждый год к нему проявляют интерес много команд, которые хотят подписать Луиша из-за его хороших выступлений. В этом году ситуация такая же – особенно потому, что это последний год контракта с "Зенитом". На данный момент Нету на сто процентов сосредоточен на тренировках и игре за клуб из Петербурга, завоевании российского титула и борьбе в Лиге Европы.

– По нашим данным, будущий переход Нету может стать частью сделки по трансферу в "Зенит" защитника "Спортинга" Маркоса Акуньи.

– Пока нечего обсуждать. Конечно, понимаем, что слухи о Нету будут появлятся, но на данный момент в них нет ничего конкретного.

В Португалии Нету играл за "Варзим" и "Насьонал". За "Зенит" он выступает с 2013 года, в этом сезоне он провел 11 матчей в РПЛ. (Игорь Новиков)