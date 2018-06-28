Агент: "За Кутеповым следят несколько немецких клубов"

Известный агент Франц Херцог прокомментировал "СЭ" информацию о том, что ряд клубов из Германии, в числе которых - "Лейпциг", проявляют интерес к защитнику "Спартака" и сборной России Илье Кутепову.

- Знаю, что за Кутеповым следит несколько немецких команд, - отметил Херцог. - У него хорошие данные, он молод, высок. Может ли заиграть в бундеслиге после чемпионата мира? Увидим. Много футболистов после этого турнира будут приобретены за хорошие деньги.

По информации Tuttomercatoweb, на 24-летнего игрока помимо "Лейпцига" претендуют "Фиорентина", "Вест Хэм" и "Лион". В составе сборной России Кутепов провел три матча на чемпионате мира-2018. В минувшем сезоне РФПЛ на его счету 18 встреч и 1 гол. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. (Игорь НОВИКОВ)

Все о чемпионате России по футболу