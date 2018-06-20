Агент: "Ювентус" заплатит за Головина и 18 миллионов евро, и 25"

Известный итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" намерения "Ювентуса" заплатить ЦСКА 18 миллионов евро плюс процент от последующей продажи за 22-летнего хавбека сборной России Александра Головина. Армейцы же хотят выручить 25 миллионов евро и уже отклонили предложение туринцев на 17 миллионов. На ЧМ-2018 армеец провел оба стартовых матча в составе нашей национальной команды - с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), на его счету один забитый мяч и три голевые передачи.

- Думаю, что "Юве" всерьез хочет подписать Головина, поэтому для клуба не будет проблемой отдать за него 18 или 25 миллионов, - считает Спинози. - Особой разницы нет.

- А не мало ли это? Существует мнение, что меньше 40 миллионов евро за него можно даже не предлагать.

- 40 – слишком много. Такое может произойти только, если "Ювентус" продаст Миралема Пьянича в "Барселону". (Игорь НОВИКОВ)