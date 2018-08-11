Агент: "Влашича недооценили в "Эвертоне", но для российского чемпионата он очень хорош"

Известный хорватский агент Марко Налетилич прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Эвертона" и сборной Хорватии Николы Влашича в ЦСКА. Ранее сообщалось, что армейцы могут арендовать 20-летнего футболиста на один сезон.

– Это весьма неплохой игрок, которого недооценили в "Эвертоне". Но для российского чемпионата Влашич очень хорош, – отметил Налетилич.

– Сообщалось, что ЦСКА планирует заменить Влашичем Головина.

– Это совершенно разные игроки. Влашич больше нацелен на атаку, играет впереди и на флангах. Он более силен физически и обладает отличной скоростью, но не так техничен, как Головин. (Игорь НОВИКОВ)