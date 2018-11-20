Агент: "Влашич стоит 15-20 миллионов евро. Возможны варианты с 5-6 клубами из Италии"

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич заявил, что его клиент может перейти в один из клубов чемпионата Италии следующим летом. Он также добавил, что 21-летний хорват имеет все шансы проявить себя в серии А.

- Влашич является одним из сильнейших игроков своего возраста, - приводит слова Мартича TuttoMercatoWeb. - До конца сезона он останется в ЦСКА, а летом посмотрим... Интерес "Интера" и "Ромы"? Рано говорить об этом. Трансферная стоимость Влашича составляет 15-20 миллионов евро. Поэтому он является возможным вариантом усиления для 5-6 лучших клубов чемпионата Италии. У него есть все, чтобы проявить себя в этом турнире.

Напомним, Влашич перешел в ЦСКА из "Эвертона" 15 августа 2018 года на правах аренды, рассчитанной на один сезон. Он провел 15 матчей в составе армейцев, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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