Агент: "Весной Гончаренко точно был заинтересован в Стоцком"

Агент 27-летнего полузащитника "Уфы" Дмитрия Стоцкого Олег Еремин не знает, делал ли ЦСКА официальное предложение по трансферу его клиента в армейский клуб. При этом он подчеркнул, что главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко был заинтересован в подписании игрока.

– Да, интерес к Стоцкому у Виктора Гончаренко точно был. Когда? Точно не помню, но, кажется, весной, – сказал Еремин.

– В таком случае, есть ли предложение от ЦСКА по вашему клиенту?

– В переговорах между клубами не участвую, я выступаю от имени футболиста. У меня информации по поводу официального предложения нет, лучше этот вопрос адресовать в клуб. Может быть, "Уфа" его и получила уже, но я не в курсе. (Андрей СИЗЯКИН)

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