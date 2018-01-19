Агент Вернблума опроверг информацию об уходе футболиста из ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Карл Фагер опроверг информацию о том, что футболист в ближайшее время может покинуть клуб.
Ранее супруга хавбека на своей странице в Инстаграме опубликовала фото мужа в форме армейцев, написав о том, что шесть лет назад они приехали в Москву и этот город навсегда останется в ее сердце.
"Всегда веселят спекуляции вокруг Вернблума. Но сообщение его жены говорит о том, что шесть лет назад они переехали в Москву, а не о том, что они уезжают", – написал Фагер на своей странице в Твиттере.
Напомним, что Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник, чей контракт рассчитан до лета 2018-го, провел в составе красно-синих 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и пять раз ассистировал партнерам по команде.
Островзаячий
Да, без Понтуса будет скучно. Но помогать Гинеру расплачиваться с кредитами за копейки он не будет. Жена аккуратно всех предупредила. Удачи Понтус!
18:51