Агент Вернблума опроверг информацию об уходе футболиста из ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Карл Фагер опроверг информацию о том, что футболист в ближайшее время может покинуть клуб.

Ранее супруга хавбека на своей странице в Инстаграме опубликовала фото мужа в форме армейцев, написав о том, что шесть лет назад они приехали в Москву и этот город навсегда останется в ее сердце.

"Всегда веселят спекуляции вокруг Вернблума. Но сообщение его жены говорит о том, что шесть лет назад они переехали в Москву, а не о том, что они уезжают", – написал Фагер на своей странице в Твиттере.

Напомним, что Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник, чей контракт рассчитан до лета 2018-го, провел в составе красно-синих 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и пять раз ассистировал партнерам по команде.