Агент Вериссимо подтвердил, что "Зенит" готов отдать за защитника 9 миллионов евро

Апаресиду Инасиу, официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, подтвердил "СЭ", что клуб из Петербурга готов заплатить за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро.

- Действительно, "Зенит" оформил предложение по Вериссимо, не хватает только согласия от президента "Сантоса", - отметил Инасиу. - Сам Лукас заинтересован в переезде в Россию.

Напомним, что прошлой зимой бразилец мог оказаться в "Спартаке". Тогда "Сантос" уже согласился продать игрока за 7,5 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась. (Иван ТОРОПЦЕВ)