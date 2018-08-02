19:07 | Футбол — РПЛ

Агент Вериссимо подтвердил, что "Зенит" готов отдать за защитника 9 миллионов евро


Апаресиду Инасиу, официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, подтвердил "СЭ", что клуб из Петербурга готов заплатить за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро.

- Действительно, "Зенит" оформил предложение по Вериссимо, не хватает только согласия от президента "Сантоса", - отметил Инасиу. - Сам Лукас заинтересован в переезде в Россию.

Напомним, что прошлой зимой бразилец мог оказаться в "Спартаке". Тогда "Сантос" уже согласился продать игрока за  7,5 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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