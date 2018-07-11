Агент: "Валенсия" не станет платить 20 миллионов евро за Мариу Фернандеса"

Испанский агент Пьер Фернандес рассказал "СЭ", что "Валенсия" вряд ли готова отдать сумму, которую хотел бы получить ЦСКА футболиста сборной России Мариу Фернандеса.

- Заплатить 20 миллионов евро за правого защитника? Это невозможно, - отметил агент. - Тесно общаюсь с руководством "Валенсии" и могу сказать, что нет ни единого шанса, что клуб заплатит такие деньги за Фернандеса.

Бразильский портал UOL Esporte сообщил, что москвичи требует за 27-летнего игрока 20 миллионов евро. Также в услугах Мариу заинтересован "Интер".

Фернандес провел пять матчей на чемпионате мира, забив 1 мяч и отдав 1 голевую передачу. (Игорь НОВИКОВ)